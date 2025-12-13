Biellorussia Lukashenko rilascia 123 prigionieri | cosa chiede in cambio a Trump

Le autorità bielorusse hanno annunciato il rilascio di 123 prigionieri, tra cui figure di rilievo come il premio Nobel Ales Bialiatski e Maria Kolesnikova. Questo gesto si inserisce in un contesto di tensioni politiche e richieste di concessioni, sollevando interrogativi sulle condizioni e le eventuali richieste in cambio, tra cui quella di un possibile accordo con l’amministrazione di Donald Trump.

Le autorità bielorusse hanno rilasciato 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e la figura chiave dell'opposizione Maria Kolesnikova. Lo ha confermato all'AP Pavel Sapelka, attivista per i diritti umani dell'organizzazione per i diritti umani Viasna. Il loro rilascio arriva mentre il presidente autoritario Alexander Lukashenko cerca di migliorare le relazioni con Washington. Questa mattina, gli Stati Uniti hanno annunciato la revoca delle sanzioni sul settore della potassa del Paese. In cambio del ritiro delle sanzioni, Lukashenko ha graziato 123 prigionieri, secondo quanto riportato dall'agenzia statale Belta. Liberoquotidiano.it Bielorussia, scarcerati 123 detenuti politici: fra loro anche il premio Nobel Bialiatsky. "In cambio Trump ha tolto le sanzioni sul potassio" - Lukashenko annuncia liberazione nel quadro di accordi con Usa per revoca sanzioni illegali contro industria fertilizzanti ... affaritaliani.it

Bielorussia, Lukashenko grazia 123 persone, tra cui il Nobel Ales Bialiatski - (askanews) – Il presidente bielorusso Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha graziato 123 persone tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e la musicista e oppositri ... askanews.it

Tunnel tra Polonia e Bielorussia. Varsavia: "Da qui Lukashenko ci ha mandato oltre 180 migranti" x.com

TASS (TELEGRAM) * LUKASHENKO, «LA BIELORUSSIA NON VUOLE LA GUERRA, MA STA PRENDENDO MISURE PER ASSICURARSI CHE NON ACCADA» - facebook.com facebook

© Liberoquotidiano.it - Biellorussia, Lukashenko rilascia 123 prigionieri: cosa chiede in cambio a Trump