Luciano Canfora | L'ICE di Trump simile alle Milizie di Mussolini Negli USA c'è una finta democrazia

L’analisi di Luciano Canfora evidenzia le similitudini tra le politiche di Trump e il fascismo di Mussolini, in particolare l’uso di forze di polizia come l’ICE. Secondo lo storico, questa dinamica mette in discussione i principi democratici negli Stati Uniti, evidenziando come alcune pratiche possano richiamare epoche passate e mettere in discussione la genuinità del sistema democratico attuale.

Luciano Canfora a Fanpage.it: "L’analogia con il fascismo non è campata in aria. Mussolini creò le milizia degli squadristi, Trump usa gli agenti dell'ICE. Il rischio di guerra civile negli USA? Sì, se la Casa Bianca dovesse bloccare o condizionare le elezioni di medio termine".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Luciano Canfora

Recenti proteste negli Stati Uniti sono scaturite dalla vicenda di Renee Good, una donna di 37 anni uccisa dall’ICE a Minneapolis.

Donald Trump ha recentemente aperto alla possibilità di un ritiro dell'ICE da Minneapolis, sottolineando che questa situazione non è destinata a durare per sempre.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Luciano Canfora

Argomenti discussi: Luciano Canfora paragona Trump a Hitler: E l’Ice si muove in Usa come le milizie del Duce; L'Ice e il terrore negli Usa, parla il prof Canfora: Sembra di essere tornati alla milizia di Mussolini. Trump? É come Hitler; Sicurezza, Canfora: Chi a sinistra dice che non è un problema, sbaglia e basta; Canfora sul Nove: Donald Trump parla come Hitler e la sua Ice ricorda la milizia volontaria del Duce.

Luciano Canfora: L’ICE di Trump simile alle Milizie di Mussolini. Negli USA c’è una finta democraziaLe azioni dell’ICE mettono in evidenza una vera e propria teatralizzazione della repressione. In un video girato durante l'uccisione di Pretti si sente dire: It’s like Call of Duty…, citando un noto ... fanpage.it

Terrore Ice negli USA, il prof Canfora: Ricorda la milizia del Duce. Trump? Parla come HitlerL'intervento dello storico Luciano Canfora, durante l'ultima puntata del talk show Accordi&Disaccordi sul canale Nove. telebari.it

A Accordi&Disaccordi sul Nove, il professore Luciano Canfora traccia inquietanti parallelismi tra Trump, Hitler e Mussolini - facebook.com facebook

Su @RaiCultura bella raccolta di contributi (a partire da una lezione di Luciano Canfora), per il 135° anniversario della nascita di Antonio Gramsci: x.com