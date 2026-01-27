Dal 27 gennaio, le regole delle principali lotterie italiane, come Lotto, SuperEnalotto ed Eurojackpot, sono state aggiornate in conformità con il nuovo decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Queste modifiche interessano le modalità di gioco e le norme di regolamentazione, portando un cambiamento importante per i giocatori e gli operatori del settore.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale da parte del ministero dell'Economia del decreto di modifica delle norme che regolano i giochi numerici italiani, a partire dalla giornata di oggi, martedì 27 gennaio, le principali lotterie date in concessione dallo Stato a gestori esterni cambiano faccia. Nel documento viene sancita la differenziazione sostanziale tra due tipologie di giochi, ovvero quelli "a quota fissa", nei quali le vincite sono già note in base alla puntata, essendo la conseguenza dell'applicazione di un moltiplicatore fisso (è il caso di Lotto, 10eLotto e MillionDay), e quelli "a totalizzatore nazionale", in cui la vincita dipende invece dal montepremi accumulato, che s'incrementa progressivamente fino a che non viene centrata la combinazione vincente (come accade per Superenalotto, Eurojackpot e Win for Life). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lotto, SuperEnalotto ed Eurojackpot: da oggi cambiano le regole dei giochi

Dal 13 gennaio, il decreto del Ministero dell'Economia introduce nuove regole per Lotto, SuperEnalotto ed Eurojackpot.

Dal 27 gennaio, entreranno in vigore nuove regole per Lotto e SuperEnalotto, le principali lotterie gestite dallo Stato.

