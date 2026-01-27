Corona indagato per diffamazione Lorenzo Pellegrini chiede risarcimento da 100 mila euro

In un procedimento giudiziario, Lorenzo Pellegrini ha avanzato una richiesta di risarcimento di 100 mila euro nei confronti di Fabrizio Corona, coinvolto in un caso di diffamazione. La vicenda riguarda le accuse mosse dal capitano della Roma e si inserisce nel contesto di un procedimento legale in corso.

Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha chiesto un risarcimento di almeno 100mila euro nei confronti di Fabrizio Corona nel processo che lo vede accusato di diffamazione. La richiesta è contenuta nella costituzione di parte civile depositata oggi al gup dal legale del calciatore, Federico.

In un procedimento legale, Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, ha richiesto un risarcimento di almeno 100mila euro a Fabrizio Corona, coinvolto in un caso di diffamazione.

Pellegrini-Corona, cosa è successo: dalle accuse per stalking pubblicate su Dillingernews all'indagine per diffamazioneDopo il caso Alfonso Signorini, in tribunale Fabrizio Corona finisce al centro anche della vicenda che riguarda Lorenzo Pellegrini. Da parte del ... msn.com

