Lorenzo Pellegrini accusa Fabrizio Corona di diffamazione | chiede 100mil euro di risarcimento

L'articolo riguarda la richiesta di risarcimento di Lorenzo Pellegrini nei confronti di Fabrizio Corona, per diffamazione. Pellegrini chiede 100mila euro dopo un’intervista in cui Corona avrebbe diffamato la sua reputazione, in relazione a una denuncia di stalking presentata da un’ex fidanzata. La vicenda evidenzia l'importanza di tutelare l’immagine personale e di affrontare con attenzione le questioni legali legate alla diffamazione.

Lorenzo Pellegrini chiede 100mila euro di risarcimento a Fabrizio Corona per diffamazione dopo un’intervista a una x fidanzata che lo aveva denunciato per stalking.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

