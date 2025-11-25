Cassano show al Palapartenope | Leao? Lorenzo Insigne gli è superiore

"> Antonio Cassano torna a far discutere. Durante la tappa napoletana del Viva el Futebol Tour, al Palapartenope, l’ex fantasista barese — ospite insieme a Lorenzo Insigne — ha infiammato il pubblico con un siparietto diventato immediatamente virale sui social. Mentre si parlava dei continui paragoni tra Rafael Leao e Lorenzo Insigne, una voce dalla platea ha urlato: «Leao è la ua***ra di Insigne». Cassano non solo ha raccolto la provocazione, ma l’ha rilanciata. FantAntonio si è schierato apertamente dalla parte dell’ex capitano del Napoli, dichiarando: «Leao gli pulisce i piedi a Lorenzo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Cassano show al Palapartenope: «Leao? Lorenzo Insigne gli è superiore»

