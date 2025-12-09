Laura Boldrini | Difendere i diritti umani significa educare i giovani alla pace e alla libertà
In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, Laura Boldrini sottolinea l’importanza di educare i giovani alla pace e alla libertà. Un evento promosso dal Comitato permanente sui diritti umani della Camera dei deputati ha coinvolto oltre 250 studenti, offrendo un’occasione di riflessione sulla tutela dei diritti fondamentali a 77 anni dalla loro proclamazione.
Alla vigilia della Giornata mondiale dei diritti umani, un evento promosso dal Comitato permanente sui diritti umani nel mondo della Camera dei deputati ha coinvolto oltre 250 studentesse e studenti per riflettere sulla tenuta dei diritti fondamentali a 77 anni dall'adozione della Dichiarazione universale da parte dell'Onu.
