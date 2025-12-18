Giugliano Educare alla partecipazione alla legalità e al futuro | sabato incontro alla Maria Montessori
Sabato 20 dicembre alle 15:30, presso il V Circolo Didattico “Maria Montessori” di Giugliano, si svolgerà l’incontro pubblico “OMNIA RERUM”, un’occasione per promuovere valori come partecipazione, legalità e futuro, organizzato da Nuntiare ODV e Generazione Progresso ODV. Un momento di confronto e riflessione dedicato alla crescita civile e sociale della comunità.
Sabato 20 dicembre alle ore 15:30, presso il V Circolo Didattico “Maria Montessori”, si terrà l’incontro pubblico “OMNIA RERUM – Educare alla partecipazione, alla legalità e al futuro”, promosso da Nuntiare ODV e Generazione Progresso ODV. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ricostruire il rapporto tra giovani, istituzioni e bene comune, in una fase storica segnata . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Incontro sul tema della legalità al Quinto Circolo Didattico “Maria Montessori” di Giugliano
Leggi anche: 'Educare alla legalità e al lavoro dignitoso', un appuntamento rivolto alle scuole
Tele Club Italia. . #CampaniaOggi - Zona Asi di Giugliano, quali prospettive di sviluppo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.