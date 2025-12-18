Giugliano Educare alla partecipazione alla legalità e al futuro | sabato incontro alla Maria Montessori

Sabato 20 dicembre alle 15:30, presso il V Circolo Didattico “Maria Montessori” di Giugliano, si svolgerà l’incontro pubblico “OMNIA RERUM”, un’occasione per promuovere valori come partecipazione, legalità e futuro, organizzato da Nuntiare ODV e Generazione Progresso ODV. Un momento di confronto e riflessione dedicato alla crescita civile e sociale della comunità.

