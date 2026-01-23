Lollobrigida | Su Pac autorevolezza Italia ha fatto modificare approccio a Commissione Ue – Il video

Lollobrigida commenta come il lavoro di PAC abbia influenzato l’approccio della Commissione Europea, contribuendo a modificare le strategie agricole future. In un contesto di discussioni sulla politica agricola 2028-2034, il ruolo dell’Italia viene riconosciuto come autorevole. Il dibattito sulla pianificazione dell’Unione Europea in questo settore resta di particolare importanza per definire le linee guida condivise.

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2026 “Il dibattito sulla politica agricola ’28-’34 e la pianificazione dell’Unione Europea in questo senso è un tema centrale e delicato”. Così il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida nel corso del question time in Senato. “La politica europea – fin dai suoi albori – è incentrata sul ruolo dell’agricoltore da una parte custode del territorio e dall’altra garante della sicurezza alimentare e della sovranità alimentare. In un quadro mondiale sempre più complesso, in cui anche il cibo spesso viene utilizzato come arma e i nostri cittadini devono essere protetti dal rischio di non avere risorse sufficienti a garantire i loro consumi e le loro politiche economiche, in questi tre anni abbiamo impresso una svolta decisiva alla visione europea come governo, contrastando le derive ambientaliste di stampo ideologico che avevano animato la precedente legislatura con azioni castranti rispetto alla produttività europea, che non venivano compensate da alcun valore aggiunto rispetto all’ambiente”.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Politica agricola, Lollobrigida tiene il punto in Europa: “La Pac così non basta”. Smontate le modifiche proposte dalla Commissione

Lollobrigida: Su green deal cambio di rotta radicale grazie all'Italia – Il videoL'articolo analizza le dichiarazioni di Lollobrigida riguardo al Green Deal, evidenziando come l'Italia abbia contribuito a un cambiamento di rotta significativo nell'Unione Europea.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Lollobrigida: Su Pac autorevolezza Italia ha fatto modificare approccio a Commissione Ue

Argomenti discussi: Lollobrigida: Su Pac autorevolezza Italia ha fatto modificare approccio a Commissione Ue; La contessa Federici ricorda Valentino: La sua arte è stata un grande onore per l'Italia.

Lollobrigida: Su Pac autorevolezza Italia ha fatto modificare approccio a Commissione Ue(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2026 Il dibattito sulla politica agricola ’28-’34 e la pianificazione dell’Unione Europea in questo senso è un tema centrale e delicato. Così il Ministro dell’Agrico ... quotidiano.net

Lollobrigida: accordo Mercosur cambiato grazie a lavoro ItaliaRoma, 19 gen. (askanews) – L’accordo Ue-Mercosur non è lo stesso accordo dello scorso ... msn.com

MoVimento 5 Stelle Senato. . Nel #Questiontime di oggi sulle ricadute dell'accordo tra Unione europea e Mercosur sul settore primario italiano, la nostra Gisella Naturale ha chiesto al Ministro Lollobrigida quali iniziative intenda promuovere per rafforzare l'effic - facebook.com facebook

#PAC, @FrancescoLollo1 @SocialMasaf: autorevolezza Italia ha fatto modificare approccio a Commissione UE x.com