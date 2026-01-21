Il patrimonio di Valentino Garavani da 1,5 mld dai beni immobili di lusso come lo chalet a Gstaad e lo château di Wideville allo yacht alla collezione d' arte

Il patrimonio di Valentino Garavani, stimato in circa 1,5 miliardi di euro, include beni immobili di lusso come lo chalet a Gstaad e lo château di Wideville, oltre a uno yacht e una collezione d'arte. Tuttavia, non possiede quote della maison da lui fondata nel 1957, venduta nel 2012 al fondo Qatar Mayhoola for Investments per 700 milioni di euro.

Lo yacht di Valentino Garavani, lungo 47 metri, rappresenta un esempio di eleganza e raffinatezza nel settore nautico.

Nel mondo di Valentino, il Castello di Wideville, i palazzi storici, lo yacht di 47 metri con opere di Warhol e Picasso e gli amati Carlini rappresentano un patrimonio unico.

«È certo che se non fossi diventato un couturier, avrei fatto l'interior designer», confidava Valentino Garavani. Ha lasciato dietro di sé un patrimonio straordinario, costruito in decenni di lavoro e passione. Oltre alla moda, Valentino aveva un debole per le case