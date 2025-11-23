Pio Marco Salomone ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre era in auto 15enne si costituisce | Sono stato io a sparare
C’è una svolta nell’omicidio di Pio Marco Salomone, il 19enne ucciso nella notte di venerdì con un colpo di pistola alla testa mentre si trovava in auto con tre amici. Questa mattina, domenica 23 novembre, un ragazzo di appena 15 anni si è presentato spontaneamente negli uffici della questura di Napoli e ha confessato. « Sono stato io a sparare », avrebbe dichiarato agli investigatori, secondo quanto riportato dal Mattino. Il minorenne, già ricercato da ieri dalla polizia, è ora indagato per omicidio aggravato e per porto e detenzione illegale di arma da fuoco. L’omicidio e l’inchiesta. L’omicidio è avvenuto in via Generale Francesco Pinto, nei pressi di una sala giochi, intorno all’una e mezza di venerdì. 🔗 Leggi su Open.online
