Un colpo al cuore uno alla testa Così è stato ucciso il 17enne Amir simbolo della strage in Iran

Il 17enne Amir Ali Haydari è stato ucciso durante le proteste in Iran, simbolo di una giovane vita spezzata. Con un sorriso e una felpa larga, Amir rappresenta molti giovani che si sono opposti alle repressioni. La sua morte, avvenuta sotto gli spari delle forze di sicurezza, ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando la crisi dei diritti umani nel paese. Un tragico esempio delle violenze che attraversano l’Iran.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.