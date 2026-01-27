lo scontro su calata paita braccio di ferro sulla concessione il tar non sospende la decadenza

La disputa sulla concessione di Calata Paita a La Spezia coinvolge da mesi l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale e Calata Società Consortile. Recentemente, il Tar ha confermato la decadenza della concessione senza sospenderne l’effetto, prolungando la controversia. Questa situazione evidenzia le tensioni tra le parti e le implicazioni legali in ambito portuale, senza che si prospettino soluzioni immediate.

LA SPEZIA Colpo di scena nella querelle su Calata Paita che da ormai due mesi vede contrapposte l’ Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale e la Calata Società Consortile, concessionaria dei circa 5mila metri quadrati del fronte a mare spezzino. È di ieri, infatti, l’ordinanza con cui il Tar ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla società per la sospensione degli atti con cui l’ Autorità portuale guidata da Bruno Pisano tra la fine di novembre e la prima metà di dicembre aveva aveva disposto la decadenza della concessione demaniale. Una decisione, quella pubblicata ieri dal Tar ligure, che ribalta la situazione: solo il 13 dicembre scorso, il presidente del Tribunale amministrativo regionale, alla luce dell’istanza d’urgenza presentata dal Consorzio spezzino, aveva temporaneamente congelato il provvedimento dell’ente di via del Molo, in attesa proprio della discussione nel merito dell’istanza di sospensione degli atti, tenutasi a Genova pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

