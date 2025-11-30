Calata Paita ora volano gli stracci Il consorzio nel mirino di sei attività

Volano gli stracci su Calata Paita. Dopo la decisione dell’Autorità di sistema portuale di avviare la procedura per la decadenza della concessione nei confronti del consorzio La Calata a causa del mancato pagamento del canone di concessione, ad agitare le carte bollate sono ora sei attività commerciali del settore food che operavano all’interno dell’area in concessione, che lamentano mancati introiti e danni all’immagine a causa del consorzio. In questi giorni, all’indirizzo pec del consorzio è stata notificata una missiva dell’avvocato Francesco Marzano, nella quale si chiede un risarcimento di oltre 120mila euro: gran parte della somma sarebbe determinata dagli incassi generati dalle sei attività che sarebbero finiti nella ‘cassa comune’ del consorzio senza tuttavia essere restituite alle rispettive aziende. 🔗 Leggi su Lanazione.it

