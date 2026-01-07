Lo accerchiano e lo rapinano con un coltello e una pistola finta | due giovani denunciati

Due giovani sono stati denunciati dopo aver accerchiato e rapinato un uomo in strada. Con un coltello e una pistola, presumibilmente finta, lo hanno minacciato per impossessarsi di denaro e cellulare. L’episodio si è verificato in un’area pubblica e le forze dell’ordine sono intervenute per fermare i responsabili. La vicenda evidenzia la necessità di attenzione e sicurezza nelle aree urbane.

Lo hanno accerchiato in quattro, minacciandolo con un coltello e una pistola (con tutta probabilità finta) per farsi consegnare denaro e cellulare. Per questo, due giovani di 16 e 20 anni sono stati denunciati dalla polizia di Stato con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Circondato.

