LIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor 2-2 Champions League volley femminile in DIRETTA | le Pantere vincono 25-22 il quarto set si va al tie-break!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ-NOVARA DI VOL LEY FEMMINILE DALLE 18.00 5-7 Primo tempo di Aleksic. 5-6 Daalderop accorcia le distanze. 4-6 Ace di Lazareva, il terzo per lei e il decimo per lo Zeren. 4-5 Diagonale di Uzelac. 4-4 Muro di Fahr! 3-4 Colpo di Conegliano. 2-4 Lazareva piega le mani del muro. 2-3 Primo tempo di Fahr. 1-3 Muro dello Zeren. 1-2 Esce la parallela della brasiliana. 1-1 Gatina sfrutta le mani di Gabi. 1-0 Gabi trova la parallela! INIZIA IL QUINTO E ULTIMO SET! 25-22 IL QUARTO SET VA A CONEGLIANO!! Lubian mura Uzelac! 24-22 Haak calpesta la linea dei nove metri in battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
GAMEDAY ? . CONEGLIANO vs ANKARA Zeren Spor Kulübü Pool D - Leg1 20:30 ? Palaverde - Villorba Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #proseccodoc AntonioCarr - facebook.com Vai su Facebook
Altri sport in TV oggi 25 novembre 2025 18:00 Curling femminile, Europei: Germania-Italia Eurosport 18:45 Basket, Eurolega: Fenerbahce-Virtus Bologna Sky Sport 20:30 Pallavolo femminile, CEV Champions League: Conegliano-Ankara Sky Sport La lista su Vai su X
LIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor 1-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: i muri di Aleksic consegnano il terzo set per 23-25 alle turche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LODZ- Segnala oasport.it
Su che canale vedere Conegliano-Zeren Spor Ankara oggi in tv, Champions League volley femminile: orario e streaming - Zeren Spor Ankara, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Si legge su oasport.it
Diretta/ Conegliano Ankara (risultato 0-1) video streaming tv: turche avanti! (25 novembre 2025) - Diretta Conegliano Ankara streaming video tv, oggi 25 novembre 2025: orario e risultato live per la prima giornata della Champions League di volley. Come scrive ilsussidiario.net