La gara di gigante a Schladming termina con Vinatzer che perde un’altra occasione, mentre Borsotti si conferma tra i migliori 10. Meillard conquista il podio, mentre i fan seguono aggiornamenti in diretta. La competizione prosegue domani alle 17, con tanti atleti pronti a mettere in campo tutto. La giornata si chiude qui, ma l’attesa per i prossimi scatti resta alta.

CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 22.04: Si chiude qui la nostra diretta, appuntamento a domani alle 17.45 per lo slalom di Schladming. Grazie per averci seguito e buona serata! 22.03: Questa la classifica generale di Coppa del Mondo: 1 Marco Odermatt SUI 1335 2 Lucas Pinheiro Braathen BRA 748 3 Loic Meillard SUI 683 4 Atle Lie McGrath NOR 614 5 Timon Haugan NOR 569 6 Henrik Kristoffersen NOR 555 7 Franjo Von Allmen SUI 524 8 Marco Schwarz AUT 504 9 Giovanni Franzoni ITA 456 10 Vincent Kriechmayr AUT 441 22.01: Questa la classifica della Coppa del Mondo di gigante quando mancano due gare al termine: 1 Marco Odermatt SUI 450 2 Lucas Pinheiro Braathen BRA 347 3 Loic Meillard SUI 326 4 Stefan Brennsteiner AUT 321 5 Marco Schwarz AUT 284 6 Henrik Kristoffersen NOR 282 7 Atle Lie McGrath NOR 220 7 Alex Vinatzer ITA 220 9 Timon Haugan NOR 210 10 River Radamus USA 178 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, altra occasione persa! Borsotti in top 10, trionfa Meillard

Approfondimenti su Schladming2026

Gigante di Schladming, ancora una volta Vinatzer non riesce a sfruttare la pista.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Schladming2026

Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!.

LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer in corsa per il podio! Guida Pinheiro BraathenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 21.04: Prima manche di qualità in questa seconda parte di gara. Ancora Germania, dopo ... oasport.it

LIVE! Gigante maschile notturno a Schladming prima delle Olimpiadi: Odermatt per riscattare Kitz e ipotecare la Coppa, chance per Vinatzer?SCI ALPINO - La diretta scritta del gigante maschile di Schladming (Austria) valido per la Coppa del Mondo 2025/2026, per una serata stellare sulla pista Planai ... eurosport.it

«Attenzione particolare va riservata ad Alex Vinatzer, primo degli italiani e outsider con il pettorale 9. » La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile entra nel vivo: Schladming ospita il gigante in notturna sulla Planai, una delle piste più iconiche d - facebook.com facebook

#SciAlpino Condizioni buone a Schladming, è tutto pronto per il gigante sulla Planai: alle 17.45 scatta la 1^ manche #fisalpine #AlpineSkiing #27Gennaio #scialpinomaschile dlvr.it/TQbQN1 x.com