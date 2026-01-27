Sci alpino Gigante Schladming 2026 | Vinatzer sfortunato vince Meillard

Una brutta giornata per Vinatzer a Schladming nel gigante di Coppa del Mondo. L’italiano, partito con buone possibilità, ha commesso un errore negli ultimi secondi, perdendo posizioni e lasciando spazio a Meillard, che ha conquistato la vittoria. Per Vinatzer, un’occasione sfumata di entrare nella top 5, con un ritardo di oltre tre secondi. La gara si è conclusa con un finale amaro per il nostro rappresentante.

Che occasione persa per l'italiano Vinatzer. L'atleta italiano getta al vento una grande occasione di entrare nella top 5 sbagliando nel finale e chiudendo con 3"19 di ritardo inforcando negli ultimi cancelletti. Si conclude nel peggiore dei modi la corsa al podio di Vinatzer che, dopo aver illuso durante la prima manche, spreca tutto nel finale della seconda. Giornata sfortunata per i colori azzurri nello slalom maschile di Schladming, dove la Nazionale fatica a lasciare il segno in una gara segnata da distacchi importanti e da condizioni di pista tutt'altro che semplici. Il miglior risultato per i colori italiani alla fine è di Giovanni Borsotti, che chiude al nono posto, un piazzamento dignitoso ma insufficiente per garantirgli la convocazione per il prossimo appuntamento di Bormio.

