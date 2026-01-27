In questa partita di Champions League volley 2026, l’Olympiacos ha conquistato il primo punto contro Milano. La diretta offre aggiornamenti sulla gara, con le meneghine che si affidano alle centrali per cercare di ribaltare il risultato. Segui gli sviluppi in tempo reale e scopri come procede la sfida tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-17 Ricezione sbagliata dall’Olympiacos, la palla finisce proprio sopra Kurtagic che ne approfitta e trova il punto schiacciando immediatamente. 11-16 Lunga la battuta di Abderrahim. 11-15 Stavolta Pietrini si fa murare! Non passa il suo tentativo di attacco in diagonale. 10-15 Pietrini! Ancora un muro delle lombarde! Non passa la fast di Terzoglou. 10-14 Danesi trova il punto in primo tempo! Mani out e +4 per Milano! 10-13 Invasione di Lanier a muro. Punto per l’Olympiacos. 9-13 Lunga la ricezione delle greche, Lanier schiaccia subito e trova il punto! 9-12 Diagonale stretta di Lanier da posto 4! 9-11 Parallela di Egonu che trova le mani del muro e poi finisce out! Punto di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olympiacos-Milano 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 8-10 le meneghine trascinate dalle sue centrali!

