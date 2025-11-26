LIVE Milano-Olympiacos 0-0 Champions League volley femminile in DIRETTA | inizio a rilento delle meneghine

26 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-9 Fuori di un nulla il servizio di Akimova. 6-8 Regalo in battuta dell’Olympiacos. 5-8 Vanjak a segno in diagonale da posto 4. 5-7 Ace di Sartori propiziato dal nastro. 4-7 Giudicata out però l’attacco ellenico. 3-8 Fast in campo di Stevanovic. 3-7 Diagonale stretta di Piva. 2-7 Parallela di Kubura a referto. 2-6 Kubura a segno con la diagonale. 2-5 Mani fuori di Akimova. 1-5 Attacco vincente di Kubura. 1-4 Spara fuori la diagonale Akimova. 1-3 Muro di Stevanovic. 1-2 Ace di Emmanoudilou. 1-1 Vanjak risponde con l’attacco vincente. 1-0 Subito offensiva di Pietrini a segno. 🔗 Leggi su Oasport.it

