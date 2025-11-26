LIVE Milano-Olympiacos Champions League volley femminile in DIRETTA | venti minuti al debutto europeo delle meneghine
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Buonasera amici di OA Sport, benvenuti alla cronaca testuale di Milano-Olympiacos, esordio delle due squadre nel girone C della Champions League 2025-2026 di volley. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano-Olympiacos, partita valida per la prima giornata della Champions League 2025-2026 di volley. Dopo un inizio di stagione in saliscendi, pur contraddistinto dalla vittoria in Supercoppa con Conegliano, le ragazze di Stefano Lavarini puntano a ben figurare nell’esordio continentale. Il quarto posto dell’edizione scorsa è il punto da cui ripartire: nonostante la terza piazza nel campionato nazionale, la Numia Vero Volley Milano è una delle compagini più attrezzate nell’intero panorama europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
MATCHDAY Numia Vero Volley Milano CEV Champions League Matchday 1 ? 21:00 Cosmote Sport 6 #osfp #Olympiacos #OlympiacosSFP #CLVolleyW Vai su X
Champions League: Milano-Olympiacos apre la Pool C - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Milano-Olympiacos, Champions League volley femminile in DIRETTA: esordio da non fallire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano- Si legge su oasport.it
Su che canale vedere Milano-Olympiacos oggi in tv, Champions League volley femminile: orario e streaming - Olympiakos, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Lo riporta oasport.it
Champions League: Milano-Olympiacos apre la Pool C - 00 la formazione di Lavarini scenderà in campo a Monza per l'esordio nella massima competizione Europea della stagione 2025/2026 ... Si legge su tuttosport.com