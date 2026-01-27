LIVE Italia-Serbia Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | serve una vittoria convincente

La partita tra Italia e Serbia agli Europei di pallanuoto femminile 2026 è in corso, offrendo uno scontro importante per il Setterosa. Segui aggiornamenti e risultati in tempo reale, con un’analisi chiara e obiettiva di quanto accade in acqua, senza enfasi o sensazionalismi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Serbia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa alla sua seconda partita. Bellissima la prima partita per l'Italia. Il Setterosa sconfigge 24-12 la Croazia e apre con una vittoria i campionati europei di pallanuoto femminile all'Olympic Complex di Funchal. Cinque reti di Cocchiere, quattro di Ranalli, triplette di Papi, Bettini e Bianconi. Il Setterosa del commissario tecnico Carlo Silipo, a parte l'inizio sotto di 1-0, dirige il match con ordine e continuità risultando praticamente perfetto nelle situazioni in superiorità numerica (55 a metà gara, 812 la statistica finale).

