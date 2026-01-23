Benvenuti alla diretta testuale di Serbia-Italia, semifinale degli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado. Seguiremo passo dopo passo l'incontro tra le due nazionali, con aggiornamenti in tempo reale. Restate con noi per tutte le novità di questa importante sfida, che mette in palio la qualificazione alla finale del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Serbia degli Europei di pallanuoto Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia ed i padroni di casa della Serbia, in programma a Belgrado, valevole come seconda semifinale degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile. L’ Italia ha chiuso la seconda fase al secondo posto del Girone F, e sfiderà alle ore 20.30 la Serbia, che ha chiuso al primo posto nel Girone E: i padroni di casa hanno perso col Montenegro l’ultimo match, ininfluente però ai fini del piazzamento conclusivo nel raggruppamento, mentre il Settebello ha sconfitto la Croazia in un match divenuto praticamente ad eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Serbia-Italia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: serve un miracolo storico nella bolgia di Belgrado

LIVE Italia-Croazia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: serve un’impresa, sfida da dentro o fuoriBenvenuti alla cronaca in tempo reale di Italia-Croazia, match valido per gli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado.

LIVE Italia-Grecia 7-10, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: siamo nei minuti finali, serve un’impresa per la rimonta del SettebelloSegui in tempo reale l’andamento della partita tra Italia e Grecia agli Europei di pallanuoto 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Dove vedere in tv Italia-Serbia e Grecia-Ungheria, Europei pallanuoto 2026: orari semifinali, tv, streaming; Pallamano, Europei maschili: gli Azzurri su Sky; LIVE Serbia-Italia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: serve un miracolo storico nella bolgia di Belgrado; Quando si gioca Italia-Serbia, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming.

LIVE Serbia-Italia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: serve un miracolo storico nella bolgia di BelgradoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Serbia degli Europei di pallanuoto Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del ... oasport.it

Italia-Serbia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario semifinale, tv, streamingÈ il momento della verità. Vincere per andare a giocarsi, domenica sera, la vittoria del titolo continentale o accontentarsi della finale per il bronzo ... oasport.it

Cordiale colloquio dell’Ambasciatore Mirjana Jeremic con il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, tenutosi durante la conferenza ‘L’Italia al centro del mondo” a #Roma. @MFASerbia @matteosalvinimi @mitg x.com

Serbia–Kosovo | Linea di Confine Amministrativo Ogni giorno i militari italiani del Regional Command West (RC-W), su base Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°), pattugliano il territorio a piedi e su mezzi, contribuendo a sicurezza e libertà di movimento per t - facebook.com facebook