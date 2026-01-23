LIVE Serbia-Italia Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | serve un miracolo nella bolgia di Belgrado

Seguite con noi la diretta dell'incontro tra Serbia e Italia, valida come semifinale degli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado. Vi offriremo aggiornamenti in tempo reale su un match importante per le sorti della competizione. Restate sintonizzati per tutte le novità e i risultati di questa sfida tra due nazionali di grande spessore nel panorama europeo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Serbia degli Europei di pallanuoto Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia ed i padroni di casa della Serbia, in programma a Belgrado, valevole come seconda semifinale degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile. L’ Italia ha chiuso la seconda fase al secondo posto del Girone F, e sfiderà alle ore 20.30 la Serbia, che ha chiuso al primo posto nel Girone E: i padroni di casa hanno perso col Montenegro l’ultimo match, ininfluente però ai fini del piazzamento conclusivo nel raggruppamento, mentre il Settebello ha sconfitto la Croazia in un match divenuto praticamente ad eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere Italia-Serbia di pallanuoto agli Europei in tv e streaming: azzurri a caccia della finaleContro i campioni olimpici servirà l'impresa. Il c.t. Sandro Campagna applaude i suoi: «Abbiamo lavorato quattro ore e mezza in acqua ogni giorno e mi hanno dato il 150%» ... corriere.it

