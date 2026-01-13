LIVE Italia-Slovacchia 16-11 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!
Segui in tempo reale l’ultimo quarto di Italia-Slovacchia, valida per gli Europei di pallanuoto 2026. Aggiorna la diretta per conoscere il punteggio e gli eventi più recenti di questa partita, conclusiva di una competizione importante per entrambe le nazionali. Restiamo aggiornati sugli sviluppi e sui momenti salienti di questa sfida in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.24 Goooooooooool, Ferrero su rigore dopo una grande azione di Condemi, Italia-Slovacchia 16-11. 4.15 Rete di Maros Tkac su rigore, Italia-Slovacchia 15-11. 5.47 Goooooooooooooool, Dolce altra diagonale sul secondo palo, Italia-Slovacchia 15-10. 6.16 Gol di Furman, diagonale vincente, Italia-Slovacchia 14-10. 6.51 Goooooooooooool, Di Somma, quarta rete per lui, Italia-Slovacchia 14-9. 7.55 Inizia l’ultimo quarto palla all’Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Slovacchia 13-9. 0.20 Traversa di Condemi. 1.26 Gol di Tisaj conclusione potente dalla distanza, Italia-Slovacchia 13-9. 🔗 Leggi su Oasport.it
