In questa diretta, seguiremo l'incontro tra Italia e Polonia, valido per il secondo turno degli Europei di calcio a 5 2026. Una partita importante per gli azzurri, che cercano di consolidare la loro posizione nel girone. Aggiorneremo costantemente sullo svolgimento del match, fornendo analisi e risultati in tempo reale. Resta con noi per tutte le novità di questa sfida decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Italia e Polonia, valido per il secondo turno della fase a gironi degli Europei di calcio a 5. La partita, che vede gli azzurri partire con il favore del pronostio si disputerà nell’impiento sloveno Stozice Arena di Lubjana. La compagine tricolore è uscita sconfitta dalla prima sfida contro il Portogallo. Un 6-2 un po’ severo per gli uomini di Samperi che per larghi tratti della partita hanno dimostrato di essere all’altezza dei lusitani. Il pesante passivo è quanto mai bugiardo e frutto anche di due reti subite nei secondi finali giocati per giunta in inferiorità numerica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Polonia, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: partita della verità per gli azzurri

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Polonia agli Europei di pallamano 2026.

