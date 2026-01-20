LIVE Italia-Polonia 5-7 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | primo momento complicato per gli azzurri

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Polonia agli Europei di pallamano 2026. La partita si è aperta con alcune difficoltà per gli azzurri, come dimostra il primo episodio di fallo e l'espulsione temporanea di un giocatore polacco. Restate aggiornati per tutte le analisi e gli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.47 Penetrazione di Simone Mengon che subisce fallo da Gebala, che riceve il primo 2 minuti della Polonia. 19.11 Graziata l'Italia! Olejniczak recupera il pallone e va al tiro dalla propria metà campo, ma non inquadra la porta lasciata scoperta dall'Italia che sta giocando senza portiere per non far pesare l'inferiorità numerica 18.02 Goooooooool Parisiniiiiiii!! Nel momento più complicato il capitano azzurro trova la prima rete della sua partita. Italia-Polonia 8-10 17.41 Gol di Olejniczak che subisce anche fallo da Bulzamini, che riceve il secondo 2 minuti della sua partita.

