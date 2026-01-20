Segui in tempo reale l'andamento della partita Italia-Polonia agli Europei di pallamano 2026. In questa fase, il match è molto combattuto, con momenti decisivi e azioni spettacolari. Rimani aggiornato sugli sviluppi più recenti e sui risultati, cliccando sul link per la diretta. La partita si avvia verso un momento cruciale, con le due squadre impegnate a conquistare un risultato importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51.05 Extra player per la Polonia. 50.34 Parato il tiro di Savini. L’Italia ha smaltito l’inferioità numerica ma ora deve stringere i denti per difendere il vantaggio. 49.28 Servito bene Dawydzik che batte Panitti. Italia-Polonia 23-22 48.56 Goooooooooooooooooool!! Leo Prantneeeeeer segna sul primo palo!! Italia-Polonia 23-21 48.23 Gol di Czaplinski che batte Ebner. Italia-Polonia 22-21 Rientra Domenico Ebner per questo tiro dai 7 metri 48.20 Due minuti per Tommaso Romei e tiro dai 7 metri per la Polonia che ha attaccato in 7 contro 6 mettendo alle strette gli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 23-22, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: momento decisivo della partita

LIVE Italia-Polonia 5-7, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: primo momento complicato per gli azzurri

LIVE Italia-Polonia, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: match fondamentale per i Mondiali 2027

