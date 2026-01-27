LIVE Italia-Polonia 1-0 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | avvio sprint degli azzurri!

L’incontro tra Italia e Polonia negli Europei di calcio a 5 2026 è iniziato con un’azione intensa e un gol degli azzurri. La partita è in diretta, con aggiornamenti continui su azioni e risultati. Segui la cronaca per restare informato sull’andamento di questa sfida e sui momenti salienti dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38 Che tiro di Widuch! Il portiere polacco dimostra di avere ottimi piedi. Parata non banale di Bellobuono. 12.10 Alto il tiro al volo del capitano Musumeci. Botta potente ma fuori misura sul cross da fallo laterale. 12.40 Kaniweski trova spazio al centro e va al tiro! Bellobuono non si fa sorprendere, ma la difesa ha lasciato troppo spazio all’avversario. 13.16 Ancora un bel tiro di Barichello a seguito di un dribbling secco! Fuori di un soffio il suo colpo! L’Italia adesso sale notevolmente di livello. 13.45 Merlim a un passo dal raddoppio! L’esperto azzurro recupera il pallone e calcia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 1-0, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: avvio sprint degli azzurri! Approfondimenti su Italia Polonia LIVE Italia-Polonia, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: partita della verità per gli azzurri In questa diretta, seguiremo l'incontro tra Italia e Polonia, valido per il secondo turno degli Europei di calcio a 5 2026. LIVE Italia-Polonia, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: azzurri alla caccia della vittoria In questa partita valida per gli Europei di calcio a 5 del 2026, gli azzurri affrontano la Polonia in diretta. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Italia Polonia Argomenti discussi: EURO 2026, imperativo categorico: vincere! Polonia-Italia: LIVE e DIRETTA RAI PLAY. A Lubiana si parte con Ungheria-Portogallo; LIVE Italia-Polonia 29-28, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: GLI AZZURRI NON MUOIONO MAI!! Vittoria di cuore degli italiani; EHF EURO 2026: azzurri contro la Polonia per il terzo posto del Gruppo F (ore 18:00, diretta Sky Sport Arena e YouTube); Europei pallamano, Italia-Polonia per 3^ posto. LIVE Italia-Polonia, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: partita della verità per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Italia e Polonia, ... oasport.it LIVE Italia-Polonia 29-28, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: GLI AZZURRI NON MUOIONO MAI!! Vittoria di cuore degli italianiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.56 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it UEFA Futsal Euro 2026, girone D: alle ore 20.30 la decisiva Italia-Polonia, LIVE e RAIPLAY - facebook.com facebook Sport in TV oggi Australian Open, Setterosa agli Europei, Italia-Polonia nel futsal, NBA, volley e sci alpino: giornata no-stop di sport x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.