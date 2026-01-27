LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Leclerc di nuovo in pista Verstappen attende ai box

In questa diretta, aggiornamenti sul test di Barcellona 2026: Leclerc e Verstappen sono in pista e ai box. Segui le ultime notizie e risultati delle prove, con un focus sui tempi e le strategie delle scuderie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20 Leclerc nel suo secondo run non migliora l’1:20.8 precedente. Verstappen ha completato solamente 2 giri ed è fermo ai box. 10.15 Ricordiamo che in vista della rivoluzione tecnica di quest’anno la F1 ha deciso di ampliare e non poco i test pre-stagionali. Vedremo infatti due finestre ufficiali di test a Sakhir (dall’11 al 13 e dal 18 al 20 febbraio) prima dell’esordio di Melbourne dell’8 marzo. 10.10 Di nuovo in pista Charles Leclerc! 10.05 Tutto fermo in pista. Dopo il run di Leclerc e la manciata di giri di Verstappen, la pista è silente. Vedremo quando i piloti torneranno in azione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Leclerc di nuovo in pista, Verstappen attende ai box Approfondimenti su F1 Barcelona LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Leclerc completa 11 giri, Verstappen lavora sull’aerodinamica La prima ora di test invernali di Formula 1 a Barcellona si conclude con Leclerc che completa 11 giri e Verstappen che concentra il lavoro sull’aerodinamica. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Leclerc inizia il suo lavoro in pista! Molte scuderie non gireranno La sessione di test a Barcellona nel 2026 offre uno sguardo sulle prime performance delle scuderie, con Leclerc impegnato in pista. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su F1 Barcelona Argomenti discussi: Shakedown, oggi la Ferrari: il Day-2 LIVE alle 9; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: seconda giornata di prove a porte chiuse; Dove vedere i test di Barcellona di F1: quando si tengono, orario, copertura TV e streaming e chi scende in pista. Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: piloti in pista, debutto per la Ferrari con Hamilton e LeclercLa diretta del secondo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc ... fanpage.it LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: in pista anche Ferrari e McLarenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test di F1 a Barcellona. Sul circuito ... oasport.it La stagione F1 2026 è ufficialmente partita. Andrea Kimi Antonelli, al secondo anno, racconta le prime impressioni sulla nuova Mercedes W17 durante il primo giorno di test a Barcellona: “La macchina è bellissima e davvero piacevole da guidare” - facebook.com facebook F1, test a Barcellona: Hadjar il più veloce davanti a Russell x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.