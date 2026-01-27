LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | tanti giri sul bagnato per la Ferrari si riparte alle 14.00

La sessione di test a Barcellona 2026 prosegue con diversi giri sul bagnato per la Ferrari. La diretta riprenderà alle 14.00, offrendo aggiornamenti in tempo reale sui progressi delle squadre. Restate sintonizzati per le ultime notizie e sviluppi dalla pista catalana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 14.00 per l’inizio della sessione pomeridiana al Montmelò. 12.59 La sessione mattutina del day-2 dello shakedown di Barcellona si chiude con il miglior tempo (dati non ufficiali) di Max Verstappen in 1’20?0 davanti a Charles Leclerc in 1’20?8. Questi riscontri cronometrici sono stati realizzati nei primi 90 minuti di attività in pista, mentre a seguire è arrivata la pioggia e gli unici due team impegnati oggi si sono concentrati sulla raccolta dati in condizioni di pista bagnata e con gomme intermediefull wet. 🔗 Leggi su Oasport.it

La sessione di test a Barcellona nel 2026 ha visto Leclerc e Verstappen confrontarsi con le nuove vetture su pista bagnata.

