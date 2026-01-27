LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Leclerc e Verstappen prendono confidenza con le nuove macchine sul bagnato

La sessione di test a Barcellona nel 2026 ha visto Leclerc e Verstappen confrontarsi con le nuove vetture su pista bagnata. Entrambi i piloti hanno accumulato numerosi giri, con Leclerc sopra i 45 e Verstappen almeno 24, per prendere confidenza con le nuove macchine. La diretta fornisce aggiornamenti continui sui progressi e le performance in questa fase di sviluppo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 Leclerc ha già accumulato oltre 45 giri in questa sessione mattutina, mentre Verstappen ne ha percorsi almeno 24. 12.35 Passaggio dopo passaggio, l’asfalto si sta lentamente asciugando ed infatti lo spray generato dalle monoposto è nettamente inferiore rispetto ad un’ora fa. Vedremo se ci sarà la possibilità di tornare alle gomme slick entro la chiusura del programma odierno. 12.33 Nuove immagini di Max Verstappen al volante della RB22 sul bagnato in uscita da curva 12. ¿Queríais un vídeo de Verstappen con el RB22 en lluvia? ¡Pues aquí lo tenéis! El neerlandés y Leclerc están aprovechando la sesión matinal pese a las condiciones de mojado. 🔗 Leggi su Oasport.it

In questa sessione di test a Barcellona, Leclerc e Verstappen hanno percorso il circuito utilizzando pneumatici da bagnato.

La prima ora di test invernali di Formula 1 a Barcellona si conclude con Leclerc che completa 11 giri e Verstappen che concentra il lavoro sull’aerodinamica.

