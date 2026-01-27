LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | prosegue la pioggia azione limitata in pista Hamilton rientra ai box

La sessione di test a Barcellona nel 2026 prosegue con condizioni meteorologiche avverse, limitando le attività in pista. Lewis Hamilton è tornato ai box mentre la pioggia continua a influenzare l’andamento dei test. Restate aggiornati per tutte le novità sulla Formula 1 in questa fase di prova.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Intanto Lewis Hamilton sembra essere tornato ai box. Prosegue la pioggia in pista, l’azione non può che essere quindi limitata. 15.40 L’account ufficiale della F1 ha appena pubblicato un video ritraente il lavoro di Charles Leclerc a bordo della sua Ferrari The Prancing Horse stretches its legs in Barcelona! Ferrari lap the Circuit de Barcelona-Catalunya for the first time this year #F1 pic.twitter.comxLPKEA7ahp — Formula 1 (@F1) January 27, 2026 15.35 Intanto F1BigData fornisce un dato utile relativo ai giri completati a Barcellona (per motore): Ferrari, 262. 🔗 Leggi su Oasport.it

In questa diretta, aggiornamenti sul test di Barcellona 2026: Leclerc e Verstappen sono in pista e ai box.

La sessione di test della Formula 1 a Barcellona prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

Argomenti discussi: Shakedown Barcellona, è di Hadjar il Day-1; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari martedì 27 gennaio, tv, programma, streaming; Dove vedere i test di Barcellona di F1: quando si tengono, orario, copertura TV e streaming e chi scende in pista.

