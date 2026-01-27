In corso a Barcellona, la sessione di test F1 prosegue sotto la pioggia. La giornata è caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con aggiornamenti in tempo reale sulla situazione in pista. Verstappen e Leclerc hanno effettuato tempi rispettivamente di 1’20”0 e 1’20”08 questa mattina, ma le condizioni attuali potrebbero influenzare le prove complessive. Restate aggiornati per le ultime notizie sulla sessione di test.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 In attesa di ulteriori informazioni dal circuito, riepiloghiamo velocemente la situazione: questa mattina Verstappn ha registrato il miglio tempo girando in 1’20”0, mentre il monegasco in 1’20”08. Hadjar nel pomeriggio su condizioni di pista bagnata ha fermato il crono a 1’31”98. Lewis Hamilton ha fatto segnare invece il tempo di 1’33’455. 16.55 La visibilità adesso giocherà un ruolo fondamentale. 16.50 Non possono essere tante le indicazioni fornite dalla pista oggi. Toccherà aspettare le dichiarazioni per capirci meglio. 16.45 Intanto c’è un aggiornamento sui giri effettuati: 42 per Hadjar, 38 per Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: prosegue la pioggia a Barcellona, la sessione si avvicina alla fine

Approfondimenti su Barcellona Test

La sessione di test a Barcellona nel 2026 prosegue con condizioni meteorologiche avverse, limitando le attività in pista.

In questa guida troverai aggiornamenti sulla giornata di test a Barcellona nel 2026, con particolare attenzione alle condizioni meteorologiche e all’assenza di attività sulla pista.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Barcellona Test

Argomenti discussi: Shakedown Barcellona, è di Hadjar il Day-1; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari martedì 27 gennaio, tv, programma, streaming; Dove vedere i test di Barcellona di F1: quando si tengono, orario, copertura TV e streaming e chi scende in pista.

Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: in pista Hamilton e Hadjar con Ferrari e Red Bull, Leclerc e Verstappen passano il testimoneLa diretta del secondo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc ... fanpage.it

LIVE Test F1 – Debutta Hamilton, ma occhio al meteo: Cronaca in diretta della sessione pomeridiana a BarcellonaInizia la sessione pomeridiana della seconda giornata di test F1: segui la cronaca in diretta con tutte le foto e i video da Barcellona ... f1ingenerale.com

Williams ha finalmente superato i crash test e sarà pronta per i prossimi test in Bahrain, ma Aston Martin resta in bilico: quando riuscirà a scendere in pista a Barcellona Tutti i dettagli sullo stato delle squadre alla Shakedown week - facebook.com facebook

#F1 | Test Barcellona, Day 2, ore 11: solo Ferrari e Red Bull in pista. Max svetta x.com