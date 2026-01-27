LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Hadjar ed Hamilton in pista Ricomincia a piovere

In questa sessione di test a Barcellona, Hadjar e Hamilton sono in pista, mentre la pioggia rende le condizioni più impegnative. L’evento segna il ritorno delle monoposto sul circuito, offrendo spunti interessanti per l’andamento della stagione. Seguite gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere informati su tutte le novità e le performance dei piloti durante questa giornata di prova.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 L'account ufficiale della F1 ha appena pubblicato un video ritraente il lavoro di Charles Leclerc a bordo della sua Ferrari The Prancing Horse stretches its legs in Barcelona! Ferrari lap the Circuit de Barcelona-Catalunya for the first time this year #F1 pic.twitter.comxLPKEA7ahp — Formula 1 (@F1) January 27, 2026 15.35 Intanto F1BigData fornisce un dato utile relativo ai giri completati a Barcellona (per motore): Ferrari, 262. RBPT-Ford, 222. Audi, 27. Honda, 0. 15.30 Secondo alcuni, il lieve di ritardo di Aston Martin sarebbe causato dalle grandi ambizioni di Adrian Newey.

