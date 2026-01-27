Questa guida offre aggiornamenti sulla sessione di test F1 a Barcellona 2026, con Hadjar in pista e condizioni di pioggia. Segui in diretta le evoluzioni delle vetture e le novità di questa fase di preparazione, per rimanere informato sulle ultime novità del mondo della Formula 1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Nel frattempo Red Bull qualche ora da ha pubblicato una bella foto di Max Verstappen a bordo della nuova vettura New car, familiar feeling Max RB22 is up and running #F1 #RedBullRacing pic.twitter.comX9AgzkvDGv — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 27, 2026 15.15 Stando a servizi affidabili come The Weather Channel, la pioggia dovrebbe incrementarsi nei prossimi minuti, orientativamente intorno alle ore 16:00. 15.10 Eccola la pioggia. Al momento si segnala un rovescio leggero. Ma come detto in precedenza, le condizioni sono destinate a peggiorare. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Hadjar in pista. Ricomincia a piovere

La sessione di test a Barcellona nel 2026 vede protagonisti Hamilton e Hadjar.

La seconda giornata di test a Barcellona offre l’opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

