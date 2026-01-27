La sessione di test a Barcellona nel 2026 vede protagonisti Hamilton e Hadjar. È importante seguire gli aggiornamenti in tempo reale, considerando anche le condizioni meteorologiche imprevedibili che potrebbero influenzare le prove in corso. Restate informati per tutte le novità sulla pista e le strategie dei piloti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57 Hamilton, invece, sembra ora essere rientrato ai box. Le condizioni della pista non sono eccellenti e la pioggia potrebbe tornare nelle prossime ore. 14.53 Come anticipato poco fa, Isack Hadkar ha iniziato il suo lavoro in pista. Cambio de piloto en Red Bull Sale Isack Hadjar con el RB22 #F1 #F1Testing pic.twitter.com4c0b8SchK9 — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 27, 2026 14.50 La McLaren ha intanto ufficializzato i piloti che scenderanno in pista da domani a venerdì. Mercoledì sarà il turno di Norris, giovedì toccherà a Piastri e venerdì i due “papaya” si alterneranno (Fonte Sky). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Hamilton e Hadjar in pista. Attenzione all’incognita meteo

La sessione di test della Formula 1 a Barcellona prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

La seconda giornata di test a Barcellona offre l’opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Shakedown Barcellona, è di Hadjar il Day-1; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari martedì 27 gennaio, tv, programma, streaming; Dove vedere i test di Barcellona di F1: quando si tengono, orario, copertura TV e streaming e chi scende in pista.

Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: solo Leclerc e Verstappen in pista al mattino, Ferrari cambia e tocca a HamiltonLa diretta del secondo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc ... fanpage.it

LIVE Test F1 – Debutta Hamilton, ma occhio al meteo: Cronaca in diretta della sessione pomeridiana a BarcellonaInizia la sessione pomeridiana della seconda giornata di test F1: segui la cronaca in diretta con tutte le foto e i video da Barcellona ... f1ingenerale.com

Williams ha finalmente superato i crash test e sarà pronta per i prossimi test in Bahrain, ma Aston Martin resta in bilico: quando riuscirà a scendere in pista a Barcellona Tutti i dettagli sullo stato delle squadre alla Shakedown week - facebook.com facebook

#F1 | Test Barcellona, Day 2, ore 11: solo Ferrari e Red Bull in pista. Max svetta x.com