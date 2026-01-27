LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Ferrari e Red Bull raccolgono dati in condizioni di pista bagnata

La sessione di test a Barcellona del 2026 vede Ferrari e Red Bull impegnate nella raccolta di dati su pista bagnata. L’evento permette di valutare le prestazioni delle vetture in condizioni di bagnato, offrendo informazioni utili per lo sviluppo delle monoposto. La diretta fornisce aggiornamenti continui sulle attività in corso, con particolare attenzione alle prove svolte e alle immagini condivise dalla Scuderia Ferrari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Arriva intanto il primo post di giornata su X della Scuderia Ferrari, con alcune foto della SF-26 in pista oggi a Barcellona. Sighted, today Charles making his rounds! Barcelona-Catalunya pic.twitter.comCs4WhSTJYi — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 27, 2026 12.15 Primi chilometri sul bagnato con le nuove macchine per Leclerc e Verstappen, che possono sfruttare questi giri per capire meglio il funzionamento delle rispettive monoposto sull’acqua e con gomme full wet. 12.10 In attesa di nuovi aggiornamenti da Barcellona, riproponiamo le dichiarazioni rilasciate ieri dal messicano Sergio Perez dopo la prima giornata di shakedown con Cadillac: “ Sempre una bella sfida quando c’è un cambio regolamentare così grande. 🔗 Leggi su Oasport.it

#Test-Barcellona 2026 || La sessione di test a Barcellona 2026 prosegue con Red Bull e Ferrari tra i pochi team in pista prima dell’arrivo della pioggia.

La seconda giornata di test a Barcellona offre l’opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren.

