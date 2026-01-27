LIVE Civitanova-Leuven 2-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | continua il dominio dei padroni di casa che vincono 25-19 il secondo set

In questo articolo trovi aggiornamenti in tempo reale sulla partita di volley tra Civitanova e Leuven, valida per la Champions League 2026. Segui i punteggi, i momenti chiave e le informazioni sulla sfida, con un focus sul dominio dei padroni di casa che hanno conquistato il secondo set. Un riepilogo utile per chi desidera restare informato sull'andamento della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-7 Il servizio di Gomez tocca Duflos-Rossi, ace dello spagnolo. 5-6 In campo la parallela di Gomez. 5-5 Colpo di seconda intenzione per Orduna. 4-5 Altro errore al servizio. 4-4 Diagonale in posto sei per Semeniuk. 3-4 Invasione di Orduna. 3-3 Primo tempo di Tenorio. 2-3 Esce il servizio di Gargiulo. 2-2 Con la mano mancina, Nikolov trova il pareggio. 1-2 Hofmans trova il mani fuori da seconda linea. 1-1 In rete il servizio del Leuven. 1-0 Inizia bene il parziale della squadra belga. 25-19 SECONDO SET A CIVITANOVA! Palleggio spinto di Duflos-Rossi che chiude il secondo parziale! 24-19 Pallonetto vincente di Hofmans.

