LIVE Haasrode Leuven-Civitanova 0-2 Champions League volley in DIRETTA | la Lube domina anche il secondo set 17-25

Aggiornamenti in tempo reale sulla partita di volley tra Haasrode Leuven e Civitanova in Champions League. La Lube ha conquistato il secondo set con un punteggio di 17-25, confermando la propria superiorità in questa fase del match. Seguite la diretta per tutte le variazioni di punteggio e le azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 19.30 17-25 Diagonale stretto di Loeppky da zona 2, 2-0 per la formazione marchigiana che finora non ha incontrato problemi di sorta giocando un buon match 17-24 Errore al servizio Civitanova 16-24 Out Peeters da zona 4 16-23 Mano out in primo tempo di Gargiulo 16-22 Vincente Hofmans da zona 2 15-22 Diagonale di Duflos-Rossi da zona 2 15-21 Errore al servizio Civitanova 14-21 Errore al servizio Leuven 14-20 Errore al servizio Civitanova 13-20 Diagonale Poriya da seconda linea 13-19 Diagonale di Hofmans da seconda linea 12-19 Errore al servizio Leuven 12-18 Mano out Hofmans da zona 2 11-18 In rete l'attacco di Peeters 11-17 Murooooooooooooo D'Heeeeeeeeeeeeer 11-16 Errore al servizio Leuven 11-15 Mano out Hofmans da zona 2 10-15 Murooooooooooooo D'Heeeeeeeeeeeer 10-14 Errore al servizio Leuven 10-13 Vincente Hofmans da zona 2 9-13 Diagonale di Loeppky da zona 2 9-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooooo 9-11 Alzata in bagher di Boninfante, primo tempo senza muro di Gargiulo 9-10 Diagonale di Loeppky da zona 2 9-9 Muroooooooooooooo Gargiulooooooooooooooooo 9-8 La pipe di Poriya senza muro 9-7 Muro di Prevert 8-7 Errore al servizio Civitanova 7-7 Primo tempo Gargiulo 7-6 Mano out De Saedeleer in primo tempo 6-6 Pi0pe di Loeppky 6-5 Mano out in primo tempo De Saedeleer 5-5 Errore al servizio Civitanova 5-4 Mano out Peeters da zona 4 4-4 Attacco vincente di Loeppky da zona 2 4-3 Muro De Saedeleer 3-3 Mano out Hofmans da zona 2 2-3 La slash di Loeppky 2-2 Diagonale Poriya da zona 4 2-1 Ace Ponsin 1-1 Errore al servizio Civitanova 0-1 Primo tempo Gargiulo 17-25 Attacco vincente di Proiya che chiude un primo set a senso unico a favore dei marchigiani! 17-24 Errore Leuven 17-23 Errore al servizio Leuven 16-22 Errore Leuven 16-21 Mano out Pon sin da zona 4 15-21: Out Witrouwen da zona 2 15-20 Mano out Bottolo da zona 4 15-19 Errore al servizio Civitanova 14-19 errore al servizio Leuven 14-18 Ace Hofmans 13-18 Errore al servizio Civitanova 12-18 Errore al servizio Leuven 12-17 Primo tempo Prevert 11-17 Murooooooooooooooo Poryiiiiiiiiiia 11-16: Vincente Bottolo 11-15 Vincente Ponsin da zona 4 10-15 Murooooooooooooo D'Heeeeeeeeeer 10-14 Pipe di Bottolo 10-13 Attacco vincente di Ponsin 9-13 Primo tempo Gargiulo 9-12 Errore al servizio Civitanova 8-12 Murooooooooooooooo Gargiuloooooooooooooooo 8-11 Vincente Peters 7-11 Aceeeeeeeeeeeee D'Heeeeeeeer 6-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Poriyaaaaaaaaaaaaaa 6-8 Mano out Poryia da seconda linea 6-7 Mano out Loeppky 6-6 Primo tempo Peters 5-6 Errore al servizio Leuven 5-5 Ace Ponsin 4-5 Errore al servizio Civitanova 3-5 Murooooooooooo DìHeeeeeeeeeeer 3-4 Invasione Leuven 3-3 Out il pallonetto di Hofmans da seconda linea 3-2 Out la diagonale di Ponsin 3-1 Primo tempo Gargiulo 3-0 Invasione Civitanova 2-0 Muro Prevert 1-0 Hofmans in parallela da seconda linea

