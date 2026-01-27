LIVE Alcaraz-De Minaur Australian Open 2026 in DIRETTA | Svitolina in semifinale ora l’iberico!

In diretta dagli Australian Open 2026, aggiornamenti sulle sfide di oggi. La semifinale femminile si è conclusa rapidamente, portando Svitolina in semifinale. Segui le ultime notizie e i risultati aggiornati su questa importante competizione di tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:10 Intervista a ‘ mamma ‘ Svitolina conclusa, ovviamente il programma adesso subirà un leggerissimo ritardo dato dal fatto che il match femminile si è concluso in appena 50’ di gioco. 10:06 L’ucraina Elina Svitolina batte una spenta Coco Gauff e giunge in semifinale agli Australian Open 2026, là dove vorrebbe issarsi anche Carlos ALCARAZ, che sfiderà intorno alle 10:30 Alex De MINAUR 09:45 Dominio di Elina Svitolina contro l’americana Coco Gauff nel primo set sul campo della Rod Laver Arena. 6-1 per l’ucraina e vedremo se ci sarà una reazione della statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it

In occasione degli Australian Open 2026, si seguono in diretta gli incontri principali, con aggiornamenti su giocatori come Svitolina e Gauff.

Inizia la diretta del quarto di finale tra Alcaraz e De Minaur agli Australian Open 2026.

