LIVE Alcaraz-De Minaur Australian Open 2026 in DIRETTA | Svitolina in semifinale ora l’iberico!

LIVE Alcaraz-De Minaur Australian Open 2026 in DIRETTA
In diretta dagli Australian Open 2026, aggiornamenti sulle sfide di oggi. La semifinale femminile si è conclusa rapidamente, portando Svitolina in semifinale. Segui le ultime notizie e i risultati aggiornati su questa importante competizione di tennis.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:10 Intervista a ‘ mamma ‘ Svitolina conclusa, ovviamente il programma adesso subirà un leggerissimo ritardo dato dal fatto che il match femminile si è concluso in appena 50’ di gioco. 10:06 L’ucraina Elina Svitolina batte una spenta Coco Gauff e giunge in semifinale agli Australian Open 2026, là dove vorrebbe issarsi anche Carlos ALCARAZ, che sfiderà intorno alle 10:30 Alex De MINAUR 09:45 Dominio di Elina Svitolina contro l’americana Coco Gauff nel primo set sul campo della Rod Laver Arena. 6-1 per l’ucraina e vedremo se ci sarà una reazione della statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026 in DIRETTA: Svitolina avanti di un set contro Gauff, poi la sfida del n.1 del mondo
In occasione degli Australian Open 2026, si seguono in diretta gli incontri principali, con aggiornamenti su giocatori come Svitolina e Gauff.
LIVE Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026 in DIRETTA: sarà una passeggiata di salute per il n.1?
Inizia la diretta del quarto di finale tra Alcaraz e De Minaur agli Australian Open 2026.
