LIVE Alcaraz-De Minaur 3-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | primo passaggio a vuoto dello spagnolo!

In questa partita degli Australian Open 2026, Alcaraz e De Minaur si affrontano in un match ricco di colpi e emozioni. La diretta offre aggiornamenti costanti sul punteggio e sui momenti salienti, evidenziando il primo passaggio a vuoto dello spagnolo. Un confronto che mette in luce le capacità e le strategie dei due tennisti, con continui capovolgimenti di fronte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Clamoroso Lob di Alcaraz. 15-0 Prima vincente. 3-2 E quindi, risponde stavolta alla prima De Minaur, arriva il 4° errore di Alcaraz col rovescio: BREAK! 30-40 Altra seconda, altra mancata risposta dell’aussie. 15-40 Sbaglia la risposta di rovescio ADM. Salva la prima Alcaraz. 0-40 Sbaglia di rovescio, ancora! TRE CHANCE! 0-30 GRATUITO di rovescio! Alcaraz! 0-15 Sulla riga la difesa di De Minaur. Sbaglia il controbalzo Alcaraz. 3-1 Lungo il dritto difensivo dello spagnolo. 40-30 Erroraccio di rovescio di Alcaraz. 30-30 Impressionante spin messo sul dritto dal centro da Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-De Minaur 3-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: primo passaggio a vuoto dello spagnolo! Approfondimenti su Alcaraz DeMinaur LIVE Alcaraz-De Minaur 3-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: subito break dello spagnolo In questa partita degli Australian Open 2026, Alcaraz conquista un vantaggio di 3-0 contro De Minaur. LIVE Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026 in DIRETTA: giocatori in campo! L’evento di oggi vede in campo Alcaraz e De Minaur per la fase finale degli Australian Open 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Alcaraz DeMinaur Argomenti discussi: Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streaming; Carlos Alcaraz - Alex de Minaur Riassunto della partita; LIVE Australian Open: Zverev, terza semifinale di fila. Sabalenka travolge Jovic. Alcaraz alle 10.30; Quarto di finale | Alcaraz - De Minaur in Diretta Streaming | DAZN IT. Alcaraz-De Minaur diretta quarti di finale Australian Open: segui il tennis oggi LIVELo spagnolo, numero uno al mondo e prima testa di serie del seeding, sfida l'australiano padrone di casa: in palio la qualificazione alla semifinale del primo torneo Slam stagionale. Tutti gli aggiorn ... corrieredellosport.it LIVE Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026 in DIRETTA: sarà una passeggiata di salute per il n.1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del quarto di finale degli Australian Open 2026 che ... oasport.it Australian Open, Bertolucci e la provocazione sull’orario di #Sinner e Shelton: “Gli organizzatori…” x.com Australian Open, le pagelle: Sinner maturo e concreto (7), Alcaraz letale (9), Musetti magnifico (10), Djokovic immortale (7), Tsitsipas (4) - facebook.com facebook

