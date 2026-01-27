LIVE Alcaraz-De Minaur 5-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | nuovo aggancio dell’aussie nel 1° set

Segui la diretta dell’incontro tra Alcaraz e De Minaur agli Australian Open 2026. Aggiornamenti in tempo reale sul punteggio e sulle fasi salienti del match, con focus sulle performance dei giocatori. La partita è in corso e offre continui spunti di interesse per gli appassionati di tennis. Restate aggiornati per non perdere dettagli importanti di questa sfida tennistica.

30-0 Servizio e dritto sulla linea. 15-0 Torna a macinare col dritto Alcaraz. 5-5 CON IL DRITTO DE MINAUR! Nuovo aggancio! Cinquanta minuti di gioco! A-40 LARGOOOOO il rovescio di Alcaraz! 40-40 Di pochissimo out il passantino stretto di rovescio di ADM. 40-30 Fuori di pochissimo la risposta di Alcaraz!! 30-30 Affossa il rovescio De Minaur, senza che Alcaraz avesse fatto qualcosa di grande su quella diagonale. 30-15 Servizio e dritto, su! 15-15 Sbaglia di dritto però dopo la battuta ADM. 15-0 SBAGLIA di rovescio lo spagnolo. Vediamo, il primo punto era importante! Ricordiamo che c'è stato il 3-0, 3-3 già nel primo set.

