LIVE Alcaraz-De Minaur Australian Open 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

L’evento di oggi vede in campo Alcaraz e De Minaur per la fase finale degli Australian Open 2026. La partita è in diretta, con i giocatori già sul campo, mentre Zverev attende in semifinale. Segui gli aggiornamenti per non perdere i momenti più importanti di questa sfida tennistica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIOOOOOCATORI IN CAMPO! A tempo record, di solito qui impiegano molto tempo nella presentazione, invece sono già sul rettangolo di gioco i due sfidanti! 10:18 C’è ancora Alexander Zverev in semifinale ad attendere il vincente di questo confronto. Tedesco che ha regolato in 4 parziali in grande Learner Tien, sempre più una realtà del circuito maschile sulle superfici rapide. Il confronto tra Alcaraz e Zverev sarebbe la rivincita del QF del 2024, ricordando che lo spagnolo l’anno scorso perse da Djokovic in 4 set. 10:14 Precedenti scoraggianti per il ‘canguro’, che ha vinto la miserie di due parziali in cinque incontri. 🔗 Leggi su Oasport.it

