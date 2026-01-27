Questa partita degli Australian Open 2026 vede Alcaraz in vantaggio 4-3 contro De Minaur. Dopo aver recuperato da uno svantaggio di 0-30, l’iberico si conferma in campo, offrendo uno spettacolo di tennis equilibrato. Segui in tempo reale gli sviluppi di questa sfida, che continua a dimostrare l’altissima competitività dei tennisti ai primi livelli del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Gran rovescio di Alcaraz. In cross. 4-3 Torna quindi avanti, dopo aver dilapidato un 3-0 Alcaraz. A-40 Servizio slice micidiale. 40-40 Finta di venire avanti De Minaur, sbaglia di rovescio Alcaraz, di nuovo! 40-30 Prima vincente e urlo Alcaraz. 30-30 NOOO! Eccolo l’aussie che conosciamo. Gran risposta, gran secondo colpo, poi dritto d’attacco out. 15-30 Di pochissimo out la risposta in allungo di De Minaur. Ha rischiato di mettere a segno un altra grande ribattuta. 0-30 ANCORAAA! Sulla riga e nei piedi la risposta di De Minaur. 0-15 RISPOSTA LUNGORIGA DI DRITTO E AVANTI TUTTA DEMON! Su! 3-3 A quindici l’aussie! 40-15 Che scambiooo! Attacco controtempo di De Minaur perfetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-De Minaur 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: si salva da 0-30 l’iberico!

