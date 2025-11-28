Litiga con un' automobilista davanti al supemercato a Leini estrae una pistola e si qualifica come carabiniere | denunciato

Un operaio 65enne italiano di Moncalieri è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Venaria Reale per violenza aggravata e usurpazione di funzioni pubbliche per un episodio avvenuto a metà novembre 2025 a Leini. Nel corso di una discussione con un'automobilista che aveva lasciato la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

