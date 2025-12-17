Minacce in strada col coltello da cucina giovane finisce nei guai

Un giovane di origini senegalesi è stato denunciato dalla Polizia di Caserta a San Nicola la Strada, dopo aver minacciato qualcuno in strada con un coltello da cucina. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e sottolinea l’importanza di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza pubblica.

Minacce col coltello in strada. Succede a San Nicola la Strada dove un uomo di origini senegalesi, in regola sul territorio nazionale, è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Caserta. Gli agenti del Nucleo Volanti hanno notato, in pieno centro cittadino, un gruppo di giovani discutere.

