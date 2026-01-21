Minaccia con una pistola un anziano in una lite stradale

Un uomo di 45 anni, di origini sudamericane, è stato arrestato dai Carabinieri di Cesena dopo aver minacciato con una pistola un anziano in seguito a una lite sulla strada. L’individuo, possessore di due pistole giocattolo prive di tappo rosso e di un coltello multiuso nascosto sotto il sedile dell’auto, è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi. L’intervento ha portato al sequestro degli oggetti e all’arresto dell’uomo

Ha minacciato con una pistola un anziano dopo un diverbio per problemi di circolazione stradale. Si tratta di un sudamericano di 45 anni che è stato rintracciato dai Carabinieri di Cesena e arrestato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere in quanto aveva due pistole giocattolo prive di tappo rosso e un coltello multiuso, nascosti sotto il sedile della propria autovettura, sottoposti a sequestro penale. E’ uno dei risultati dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Cesena, con l’impiego dei militari delle stazioni San Carlo, Sarsina e Verghereto. I controlli, effettuati nella zona della Valle del Savio, nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di cinque persone, di cui due arrestati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minaccia con una pistola un anziano in una lite stradale Leggi anche: Punta la pistola e minaccia un automobilista durante una lite stradale Leggi anche: Firenze, cacciato dopo una lite in discoteca estrae una pistola e minaccia i presenti Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Montana Wardens Compilation | High-Risk Wildlife Enforcement Argomenti discussi: Litiga con i vicini di casa e li minaccia con una pistola; Bassa Ossola, minaccia il vicino con una pistola: denunciato un uomo di 51 anni; Merano, minaccia un coetaneo con una pistola finta: denunciato 15enne; Lite stradale degenera, lo minaccia con la pistola giocattolo. Anche un ubriaco al centro commerciale e il furto di 4 bici elettriche. Minaccia con una pistola un anziano in una lite stradaleHa minacciato con una pistola un anziano dopo un diverbio per problemi di circolazione stradale. Si tratta di un ... ilrestodelcarlino.it Armato di pistola minaccia i gestori del bar e semina il panico in piazza: paese blindato per oreMIRA (VENEZIA) - Piazza Vecchia blindata, residenti costretti a rimanere chiusi in casa e carabinieri armati lungo tutte le strade d’accesso alla frazione. È stato un pomeriggio ... ilgazzettino.it Lite stradale, minaccia un anziano con la pistola (link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook Minaccia genitori con pistola ad aria compressa, arrestato 36enne a Copertino - News x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.