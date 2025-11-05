Punta la pistola e minaccia un automobilista durante una lite stradale

Ha puntato la pistola contro un automobilista durante una lite per la viabilità. Allontanatosi è stato rintracciato nella sua abitazione dove i carabinieri - oltre all'arma - hanno trovato della marijuana e un coltello a scatto. In manette è finito un 35enne originario di Ciampino con le accuse. 🔗 Leggi su Romatoday.it

