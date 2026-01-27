L’Italia guarda con attenzione alle sfide di Sinner e Musetti agli Australian Open, poiché una loro vittoria potrebbe portare alla prima semifinale tutta italiana in uno Slam. Un traguardo importante per il tennis nazionale, che si prepara a vivere una giornata significativa e ricca di speranze.

Il tennis italiano si prepara a vivere una delle giornate più importanti della sua storia. L’attesa è tutta rivolta a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che, in caso di vittoria nelle rispettive sfide dei quarti di finale degli Australian Open, si ritroverebbero di fronte uno contro l’altro nella prima storica semifinale tutta italiana in uno Slam. Inoltre con questo risultato l’Italia potrebbe avere (probabilità elevatissima) due giocatori tra i primi tre della classifica mondiale, diventando così la sesta nazione a raggiungere questo traguardo. Andiamo con ordine perchè prima comunque ci sono dei match da giocare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia attende e spera in un derby storico. Sinner e Musetti a caccia della semifinale in Australia

L'articolo presenta la situazione attuale degli azzurri nel torneo di Melbourne, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in campo contro avversari di rilievo.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono stati sorteggiati nella stessa metà del tabellone dell'Australian Open, il primo Slam dell'anno.

